Доверие к Путину выразили 58% россиян

Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют — 32%, еще 10% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 13% поддержали бы КПРФ, 9% — ЛДПР, 4% — "Справедливую Россию", 12% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.
Опрос "ФОМнибус" проводился 12–14 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.