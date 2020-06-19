Доверие к Путину выразили 58% россиян

По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют — 32%, еще 10% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 12–14 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.