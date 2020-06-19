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ВЦИОМ: россияне положительно оценили работу ЦИК 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
ВЦИОМ: россияне положительно оценили работу ЦИК
Фото: ТАСС
Большинство граждан России положительно оценивает работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и доверяет ее председательнице Элле Памфиловой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно им, 88% россиян знают о существовании ЦИК, в том числе 93% из числа опрошенных 45-59 лет, 93% — старше 60 лет, 70% — среди молодежи. 36% респондентов назвали ЦИК главным органом по обеспечению соблюдения избирательных прав в стране, а 33% отметили важную роль комиссии в этом вопросе.
71-75% граждан России считают, что ЦИК хорошо справляется со своими задачами: информирует о выборах (75%), о дате их проведения (74%), о способах голосования (73%) и об организации выборов (71%).
43% россиян испытывают скорее положительные чувства к председательнице ЦИК Памфиловой, а 51% — доверяют ей в той или иной степени.
Опрос проводился посредством телефонного интервью 29 мая и 15 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.
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Комментарии 3
Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России , ВЦИОМ
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