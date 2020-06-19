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Россияне рассказали об отношении к ЦИК и Памфиловой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россияне рассказали об отношении к ЦИК
Фото: РИА Новости
Более 70% россиян считают, что ЦИК хорошо справляется со своими задачами, а глава избирательной комиссии Элла Памфилова вызывает у граждан преимущественно положительные чувства, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
«О существовании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) знает большинство россиян — 88%. Чаще об этом сообщают наши соотечественники старших возрастов: 45-59 лет (93%) и от 60 лет (93%), но и среди молодежи уровень информированности выше 70%», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Так, 36% россиян считают, что ЦИК — это главный орган, обеспечивающий соблюдение избирательных прав граждан, еще 33% уверены, что ЦИК играет важную роль в обеспечении соблюдения избирательных прав граждан. Также 21% россиян, напротив, считают, что ЦИК не играет значительной роли в обеспечении избирательных прав.
При этом «электорально активные граждане чаще заявляли о главенствующей роли ЦИК в сфере обеспечения избирательных прав — 43%. Среди тех, кто не ходит на выборы, чаще утверждали, что ЦИК не играет значительной роли в обеспечении наших сограждан избирательными правами — 46%», отмечает ВИЦОМ.
При этом, по мнению 71-75% россиян, ЦИК хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует россиян о самих выборах (75% считают, что выполняет хорошо, 8% — плохо), информирует о дате проведения голосования (74% против 6%), сообщает о возможных способах голосования (73% против 10%) и рассказывает об организации выборов, о местах расположения участков (71% против 11%).
«Глава избирательной комиссии Элла Памфилова вызывает у наших сограждан скорее положительные чувства. Об этом сообщают 43% россиян; среди электорально активных эта доля еще выше — 57%. О безразличном отношении сообщили 13% россиян, о негативном — 19%, среди электорально активных эти доли ниже: 9% и 17% соответственно. О своем доверии к ней в той или иной степени сообщил 51% наших соотечественников. Не доверяют Элле Памфиловой 29% сограждан. Среди электорально активных 61% россиян доверяют ей, а 23% — скорее не доверяют», — отмечают социологи.
Кроме того, меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе грядущего общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, 66% россиян считают достаточными, а 14% — даже избыточными. Недостаточными их считают 11% россиян.
Россияне отнесли к пяти самым значимым мерам, обеспечивающим безопасность избирателей, обеспечение членов комиссии средствами индивидуальной защиты (84% — важно, 8% — не важно), обеспечение данными средствами избирателей (77% против 10%), тестирование членов комиссии на коронавирус (71% против 15%), соблюдение социальной дистанции в два метра между избирателями (71% против 12%) и наличие возможности проголосовать не по месту регистрации (66% против 18%).
Опросы проведены 29 мая и 15 июня среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Комментарии 4
Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России
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