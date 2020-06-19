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Россияне устроили массовую вечеринку в центре Москвы и попали на видео 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
Россияне устроили вечеринку на Кузнецком мосту в Москве на второй день после открытия летних веранд кафе. Видео, на котором около сотни людей танцуют без масок, опубликовал москвич Роман Вершинин в своем Instagram-аккаунте.
«Уверен, что эти же люди постили в сторисах Stay Home [Оставайтесь дома] и призывали сидеть дома», — прокомментировал очевидец вечеринки происходящее на видео.
На опубликованных кадрах толпа людей собралась у входа в бар, люди танцуют и разговаривают, не соблюдая социальную дистанцию.
По данным телеканала РЕН ТВ, вечеринку пришлось разгонять сотрудникам полиции. Около десяти человек задержали.
Ранее аналогичный случай произошел в Новосибирске, где местные жители также устроили массовую танцевальную вечеринку в центре города. Власти Новосибирска отреагировали на случившееся жалобой в полицию. Пресс-секретарь мэрии Глеб Черепанов сообщил, что в правоохранительные органы написано обращение с просьбой провести проверку и установить организатора мероприятия.
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Комментарии
Общество , Видео , Глеб Черепанов , МВД , Москва
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