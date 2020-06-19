Часть россиян бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

Жители Приморья с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщило правительство региона.

"Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru… Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены", — говорится в сообщении.

По словам Детковской, тестирование проводится для того, чтобы "оценить популяционный иммунитет региона". Для этого к участию приглашаются граждане всех возрастов. Желающий проходит анкетирование на сайтах, и если он соответствует критериям включения, то получает сообщение с регистрационным номером и приглашением сдать кровь с указанием адреса и времени.

Тестирование будет проходить в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.

Всего с начала эпидемии в Приморье выявлено 3 373 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 965 человек, умерли 32. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.