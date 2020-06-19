8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» погиб.

«Страшная катастрофа. Миша виноват и судить его будет суд», — написал вчера Домогаров в инстаграме.

При этом он возмутился критикой общественности в адрес Ефремова и задался вопросом, не пили ли осуждающие алкогольные напитки, не бросали ли жен, не продавались ли за гроши, не подставляли ли товарищей, кормили ли всех своих детей.

Актер признался, что теперь не испытывает желания выходить на сцену, потому что больше никогда не будет испытывать уважение по отношению к зрителям.