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Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова 

РИА Новости 14 минут назад
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Актер Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. Соответствующий пост он опубликовал в инстаграме.
Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей", и это ужасно, что произошло", — написал актер.
Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.
"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" — вопрошает актер.
Домогаров обвинил подписчиков в том, что те "топчутся на крови", и потребовал от них не приходить на его спектакли.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не возьмет от него материальную помощь.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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