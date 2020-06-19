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Духовник патриарха Кирилла поддержал поправки к Конституции РФ, внесенные президентом 

ТАСС и ещё 1 12 часов назад
Духовник патриарха Кирилла поддержал поправки к Конституции
Фото: РИА Новости
Духовник Патриарха Московского и вся Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) отметил важность упоминания веры во вносимой поправке в Конституцию РФ. Таким мнением священнослужитель поделился с ТАСС в четверг.
"Конечно, важно, чтобы был сам закон Божий — этого всегда хотели люди, особенно в России, чтобы дети воспитывались правильно, именно чтобы было возрождение нашего отечества, России. То, что Россия породила за тысячелетия своей истории, как в масштабе самой России, которая была до 1917 года, так и человека — это плоды христианской морали", — считает собеседник агентства.
По его мнению, Россия "может быть самой хорошей, самой великой страной, только на почве христианской морали, христианского воспитания".
1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.
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Комментарии
Общество , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , Совет Федерации , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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