Михеева переизбрана секретарем ОП

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Решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ . Полномочия нового состава под её руководством продлятся до 2023 года.

Председательствующий член ОП Вячеслав Бочаров , поздравил её с переизбранием, передаёт ТАСС.

Михеева поблагодарила за доверие и выразила надежду на будущую плодотворную работу.

Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве, — сказала секретарь ОП.

Накануне был оглашён список нового состава ОП РФ. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, президентской — на 50%, региональной квоты — на 45%.