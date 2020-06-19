Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидию Михееву вновь избрали секретарем Общественной палаты 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Михеева переизбрана секретарем ОП
Фото: oprf.com
Руководителем Общественной палаты была избрана действующий секретарь Лидия Михеева. Её кандидатура поддержана большинством голосов, воздержался один участник.
Решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ. Полномочия нового состава под её руководством продлятся до 2023 года.
Председательствующий член ОП Вячеслав Бочаров, поздравил её с переизбранием, передаёт ТАСС.
Михеева поблагодарила за доверие и выразила надежду на будущую плодотворную работу.
Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве, — сказала секретарь ОП.
Накануне был оглашён список нового состава ОП РФ. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, президентской — на 50%, региональной квоты — на 45%.
Лидия Михеева стала новым руководителем Общественной палаты России 9 декабря. Это решение приняли члены ОП путём голосования на планерном заседании. Сообщалось, что Михеева — авторитетный юрист, работала в структурах Государственной думы, выступала юридическим консультантом.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
News.ru: последние новости
Домогаров попросил россиян не ходить на его спектакли после ДТП с Ефремовым Домогаров попросил россиян не ходить на его спектакли после ДТП с Ефремовым Домработница Ефремова не исключила самоубийства актёра Домработница Ефремова не исключила самоубийства актёра Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье умершего в ДТП от Ефремова Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье умершего в ДТП от Ефремова
Комментарии
Общество , Вячеслав Бочаров , Лидия Михеева , Общественная палата России , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Танец школьниц в бикини у мемориала заинтересовал МВД
Танец школьниц в бикини у мемориала заинтересовал МВД
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым
Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым
Видео
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение