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Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн 

РИА Новости 2 часа назад
Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн
Фото: РИА Новости
Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что при подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы направляются в организацию путем сканирования или фотографирования.
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