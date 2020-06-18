Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн 

Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что при подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы направляются в организацию путем сканирования или фотографирования.