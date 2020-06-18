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Ефремова «отмажут»: Уже нашли редкую болезнь — абсанс 

Свободная пресса 33 минуты назад
Ефремова «отмажут»: Уже нашли редкую болезнь — абсанс
Фото: ТАСС
В деле Михаила Ефремова наметился поворот на 180 градусов. У него могут найти редкое заболевание, которое не позволит привлечь актера к уголовной ответственности. Другими словами, тюрьма известному актеру не грозит, если диагноз подтвердится. В этом случае Михаилу Ефремову грозит только лишение водительских прав, а также длительное лечение от пагубного пристрастия к алкоголю.
«В ходе расследования уголовного дела будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза, потому что продолжительный прием алкоголя вызывает ряд психических заболеваний. К ним относится и такое заболевание, как абсансная эпилепсия, — рассказала адвокат Наталья Моросникова — эксперт в подобных вещах, пояснив, что этот недуг может приводить к припадкам, которые, в свою очередь, становятся ответом нервной системы человека на систематическое отравление этанолом (этиловым спиртом, входящим в состав большинства алкогольных напитков). — Как следует из "Терминологического словаря психиатра", абсанс — это кратковременное выключение сознания, — продолжает Моросникова. — Человек внезапно замолкает, застывает в той позе, в какой его застал абсанс. По окончании приступа он способен продолжать прерванное занятие. Примечательно, что воспоминаний о периоде абсанса обычно не сохраняется».
Этот диагноз, признай его специалисты, скорей всего, может привести к тому, что любимец зрителей просто избежит реального тюремного заключения. Правда, возникает один важный вопрос: действительно ли Михаил Ефремов находился в момент совершения ДТП в состоянии, описанном в диагнозе. Ответить на него смогут лишь эксперты-профессионалы. А то, что актер уже довольно продолжительное время находился под влиянием алкогольных напитков и наркотических препаратов, выявили экспресс-анализы, проведенные сразу же после совершенного им ДТП.
Как считает Наталья Моросникова, теперь ситуация может измениться радикально, и адвокатам Михаила Ефремова стоит обратить внимание следствия уже не на автотехническую экспертизу, а на психолого-психиатрическую, которую, по всей вероятности, если и будут проводить, то традиционно сделают это в институте им. В. П. Сербского, для чего потребуется длительная госпитализация Ефремова (около месяца) в этот медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии. И следователи могут назначить такую экспертизу уже в ближайшие дни.
«Я ни в коем случае не берусь выносить какие-то вердикты. Однако, характерные моменты видели все, например, реакцию Михаила Ефремова. На следующий день после ДТП он не помнил, где был, и что с ним произошло. Частичная и полная амнезия тоже может быть признаком абсансной эпилепсией, спровоцированной долгим периодом употребления алкоголя, — разъясняет адвокат и тут же добавляет: — Гражданско-правовую ответственность с возмещением причиненного ущерба актер понесет в любом случае».
К слову сказать, подобное развитие событий уже имело место в судебной практике, когда в 2007 году в Москве на пешеходном переходе 33-летняя врач Анастасия Мальцева сбила беременную Евгению Пугачеву и ее жениха Алексея Ставровского. Евгения скончалась на месте. А Мальцева отделалась «принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра по месту жительства». Тогда тоже все списали на абсанс. Один маленький штрих: в семье у Мальцевой нашлись родственники-врачи — ее родная тетя Майя Мальцева и ее муж Вячеслав Котов, которые не просто оказались медиками, а являлись опытнейшими экспертами… Государственного Научного Центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.
Вот и в случае с Михаилом Ефремовым нашелся опытный и знающий адвокат, который указал на возможность спасения всеми любимого актера от тюрьмы. Так что вполне возможно, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова, которые заняли принципиальную позицию — не принимать от виновника аварии никакой помощи, могут теперь остаться ни с чем. Ведь главное их желание — засадить актера в тюрьму. А это, при сложившихся обстоятельствах, уже будет невозможно. Впрочем, сам Михаил Ефремов уже на всю страну заявил, что обязательно поможет пострадавшей стороне всем, чем только сможет.
Тем не менее, и сторонники, и противники случившихся событий до сих пор скрещивают свои мечи и копья на просторах интернета и в соцсетях.
«Какой-то сюр, в тяжелом алкогольном опьянении за рулем убил другого водителя… Был бы неизвестный Вася Пупкин, сразу бы увезли и в обезьяннике закрыли до суда, — считает Mister X. — 100% это не первый случай, когда в таком состоянии за руль садился, и попадался. Наверняка его уже останавливали и наверняка также отпускали. А если бы сразу его лишали прав и садили по всей строгости закона, то он бы не совершил убийства. Такая вот коррумпированная страна».
«Все, что происходит сейчас вокруг и в стране, в мире — это полное безумие, — обозначает свою позицию Людмила Оглоблина. — И люди, увы, — первое отражение происходящего, которые проявляют это в поступках. В России по умолчанию действует правило: если у тебя есть деньги, тебе можно все и ты вне закона, а понятие нести ответственность за свои поступки остается лишь понятием».
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Анастасия Мальцева , Сергей Захаров
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