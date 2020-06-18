Ефремов может избежать наказания из-за редкой болезни 

Михаил Ефремов может избежать тюрьмы, если у него обнаружат редкое заболевание, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя. Такое мнение высказала адвокат Наталья Моросникова изданию «Свободная пресса».

По ее словам, в ближайшие дни Ефремову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, потому что длительное употребление алкоголя вызывает ряд психических заболеваний.

К таким заболеваниям относится абсансная эпилепсия — ответ нервной системы на человека на систематическое отравление этиловым спиртом.

«Абсанс — это кратковременное выключение сознания. Человек внезапно замолкает, застывает в той позе, в какой его застал абсанс. По окончании приступа он способен продолжать прерванное занятие. Примечательно, что воспоминаний о периоде абсанса обычно не сохраняется», — рассказала Моросникова.

По ее словам, если такой диагноз будет поставлен, Михаилу Ефремову удастся избежать тюремного заключения.

«Я ни в коем случае не берусь выносить какие-то вердикты. Однако, характерные моменты видели все, например, реакцию Михаила Ефремова. На следующий день после ДТП он не помнил, где был, и что с ним произошло. Частичная и полная амнезия тоже может быть признаком абсансной эпилепсией, спровоцированной долгим периодом употребления алкоголя», — добавила адвокат.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.