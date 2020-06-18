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Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы 

РИА Новости 1 час назад
Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам
Фото: РИА Новости
Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы в Москве, сообщает АТОР.
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на официальном сайте компании. Подача заявлений возможна только по предварительной записи онлайн. Прием документов будет вестись с девяти до пятнадцати часов, выдача — с шестнадцати до восемнадцати.
Сроки рассмотрения, перечень документов и стоимость визы не изменились.
"Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе организация будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию", — рассказал гендиректор туркомпании Александр Цандекиди.
По его словам, в Греции ожидают, что информация относительно взаимного открытия границ появится в начале июля.
Даты возобновления работы визовых центров Греции в других городах РФ пока неизвестны.
Учитывая ситуацию с коронавирусом, при посещении визового центра нужно будет соблюдать ряд требований: не приходить в офис с симптомами COVID-19, если они есть, быть в маске и перчатках. На входе туристам будет измерена температура.
Поскольку большое скопление людей недопустимо, заявителя могут попросить подождать снаружи визового центра. При ожидании внутри помещения нужно соблюдать дистанцию полтора-два метра.
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Комментарии 4
Общество , Александр Цандекиди , Греция , Москва
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