Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам

Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы в Москве , сообщает АТОР.

Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на официальном сайте компании. Подача заявлений возможна только по предварительной записи онлайн. Прием документов будет вестись с девяти до пятнадцати часов, выдача — с шестнадцати до восемнадцати.

Сроки рассмотрения, перечень документов и стоимость визы не изменились.

"Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе организация будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию", — рассказал гендиректор туркомпании Александр Цандекиди.

По его словам, в Греции ожидают, что информация относительно взаимного открытия границ появится в начале июля.

Даты возобновления работы визовых центров Греции в других городах РФ пока неизвестны.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, при посещении визового центра нужно будет соблюдать ряд требований: не приходить в офис с симптомами COVID-19, если они есть, быть в маске и перчатках. На входе туристам будет измерена температура.

Поскольку большое скопление людей недопустимо, заявителя могут попросить подождать снаружи визового центра. При ожидании внутри помещения нужно соблюдать дистанцию полтора-два метра.