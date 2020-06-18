Адвокат Александр Мельцев заявил, что актер Михаил Ефремов может выплатить родственникам погибшего в ДТП водителя до трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Ура.ру».

Юрист объяснил, что в России виновники ДТП выплачивают три миллиона рублей максимум, даже если у жертвы аварии были иждивенцы.

«Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка двух-трех миллионов рублей», — заявил он.

Мельцев отметил, что иногда назначенные судом компенсации составляют и от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.