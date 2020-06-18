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Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье умершего в ДТП от Ефремова 

News.ru 1 час назад
Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может выплатить потерпевшей стороне до трёх миллионов рублей. Такое мнение высказал адвокат Александр Мельцев. По его словам, это максимальная цифра взыскания материального и морального ущерба в ДТП даже в случае наличия иждивенцев у жертвы аварии.
Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем, это сумма порядка двух-трёх миллионов рублей, — цитирует его РИА Новости.
В среднем, по его словам, виновник аварии выплачивает в качестве компенсации от 600 тысяч до миллиона. Цифру в 100 миллионов рублей от назвал экстраординарной. Юрист сообщил, что не слышал о такой компенсации ни по каким делам.
Мельцев пояснил, что о размере компенсации договариваются стороны индивидуально. Суд обычно принимает во внимание, какой ущерб был нанесён потерпевшим, были ли у погибшего или пострадавшего лица на иждивении.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Москва
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