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Российские школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео 

Lenta.ru 30 минут назад
В Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео. Ролик опубликовало издание «Подъем».
На записи видно, как две школьницы танцуют в фонтане под музыку. Как пишет «Подъем», изначально видео появилось в соцсети Tik Tok.
Видео заинтересовались в МВД, ведомство начало проверку.
16 июня семеро россиян из города Березовский Свердловской области станцевали возле Вечного огня и стали фигурантами уголовного дела о реабилитации нацизма и публичном осквернении символов воинской славы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). В региональной прокуратуре пояснили, что на одном из участников была футболка с изображением нацистской символики. Ведомство также сообщило, что зафиксировало факты «умышленного вызывающего поведения по отношению к символам воинской славы».
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Общество , Видео , Генпрокуратура РФ , МВД , Калуга
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