Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео. Ролик опубликовало издание «Подъем».

На записи видно, как две школьницы танцуют в фонтане под музыку. Как пишет «Подъем», изначально видео появилось в соцсети Tik Tok.

Видео заинтересовались в МВД , ведомство начало проверку.