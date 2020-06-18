Опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны России

Отмечается, что военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступило к клиническим испытаниям отечественой комбинированной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.

Ранее сообщалось, что все добровольцы оформили страховку, а также сдали анализы и прошли проверку на хронические заболевания. Вакцину введут только тем из них, кто соответствует всем необходимым критериям. После вакцинации добровольцам придётся провести 28 дней в изоляции в стационаре под контролем врачей.

В клинических исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая, тестируются две формы вакцины — жидкая и лиофилизированная, передаёт RT.

Между тем, клинические испытания вакцины против COVID-19, разрабатываемой компанией «Биокад», начнутся позже — в августе, сообщает телеканал «360».