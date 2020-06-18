Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России начались испытания вакцины от COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 1 час назад
Опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступило к клиническим испытаниям отечественой комбинированной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.
Ранее сообщалось, что все добровольцы оформили страховку, а также сдали анализы и прошли проверку на хронические заболевания. Вакцину введут только тем из них, кто соответствует всем необходимым критериям. После вакцинации добровольцам придётся провести 28 дней в изоляции в стационаре под контролем врачей.
В клинических исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая, тестируются две формы вакцины — жидкая и лиофилизированная, передаёт RT.
Между тем, клинические испытания вакцины против COVID-19, разрабатываемой компанией «Биокад», начнутся позже — в августе, сообщает телеканал «360».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Адвокат заявил о травмах Ефремова в результате смертельного ДТП Адвокат заявил о травмах Ефремова в результате смертельного ДТП Новости за ночь: Внук экс-губернатора Ишаева попал в ДТП в Москве Новости за ночь: Внук экс-губернатора Ишаева попал в ДТП в Москве Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова
Комментарии 21
Общество , Видео , Министерство обороны , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
В деле Ефремова сменится потерпевший
В деле Ефремова сменится потерпевший
Королева красоты осталась без ноги
Королева красоты осталась без ноги
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Видео
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение