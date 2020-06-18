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В России создадут зооинспекцию 

Российская Газета 43 минуты назад
В России создадут зооинспекцию
Фото: iStock
В Госдуме с участием представителей Минприроды обсудили, как будет формироваться зооинспекция в России. Общественные инспектора станут помощниками полиции в пресечении нарушений против животных. Выход нормативного акта об их работе ожидается в ближайшее время, документ проходит экспертизу в Минюсте.
Дискуссию по этой теме организовал комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Глава комитета Владимир Бурматов напомнил, что история с организацией работы таких инспекторов длится полтора года.
— Мы постоянно получаем обращения от граждан, которые просят создать аналог зоополиции в России, — заявил он. — Речь о профессиональной или общественной структуре, которая имела бы полномочия и статус, чтобы реагировать на нарушения и преступления, которые совершаются в отношении животных.
России, добавил Бурматов, действительно нужны люди, которые будут заниматься защитой братьев наших меньших, потому что это "состояние души" таких граждан. Полтора года назад был принят закон, который определил, что зооинспекция сможет оказывать содействие правоохранительным органам — в том числе в пресечении незаконной деятельности. Инспекторы могут заходить в приюты, наблюдать за условиями, в которых содержатся животные. Бывает, что в приютах творятся зверства, а зоозащитники не могут туда попасть, чтобы их остановить, рассказал парламентарий.
Но чтобы инспектора могли заработать, Минприроды должно сформулировать порядок организации их деятельности.
Нормативный акт задержался из-за замечаний Минюста, пояснил замглавы профильного департамента Минприроды Роман Мальцев. Они учтены, пройдена повторная процедура общественного обсуждения. Минюст о новых замечаниях не сообщал, и к 24 июня "ожидается результат", сообщил Мальцев.
Депутаты уточнили, кто будет принимать в общественные инспектора и куда обращаться гражданам, желающим ими стать.
Согласно приказу, это будет территориальный орган Росприроднадзора, пояснил представитель Минприроды. Инспекторам выдадут удостоверения. Их деятельность будет организована по аналогии с общественными инспекторами в области защиты окружающей среды.
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Комментарии
Общество , Владимир Бурматов , Госдума , Минюст РФ , МВД , Минприроды
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