Королева красоты осталась без ноги 

Даниэлла Альварес — одна из самых красивых девушек в мире. В 2011 году она выиграла титул "Мисс Колумбия", а в 2012 году представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". На аккаунт девушки в Instagram подписаны 1,7 млн человек. Красотка привыкла радовать своих фанатов откровенными снимками в бикини.

Но последняя фотография Даниэллы повергла поклонников в шок.

Девушке ампутировали левую ногу. "Мисс Колумбии" удалили опухоль, которая мешала кровоснабжению. После операции возникли осложнения и врачам не удалось спасти ее ногу. Об этом пишет Life.

Даниэлла выложила несколько снимков, где рядом с ней находятся близкие и бывший бойфренд актёр Ленард Вандераа.

Девушка отметила, что любит себя любой и не считает, что на этом жизнь закончилась. Альварес активно строит планы на будущее и полагает, что лучшие моменты у неё ещё впереди. Вскоре у красавицы должен появиться протез, который позволит ей "танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать всё, что нравится".