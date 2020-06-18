Отмена масочного режима в России напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде. По ее словам, от масок на улице и в общественных местах можно будет отказаться, когда ситуация станет «совершенно стабильной», сообщает РИА Новости.

Попова подчеркнула, что масочный режим будет отменен, когда будет достигнут оптимальный уровень стабильности эпидемиологической ситуации. При этом она подчеркнула, что в настоящее время обнадеживающих выводов сделать не может, поскольку небольшой рост заболеваемости еще сохраняется.

«Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста», — подчеркнула глава надзорного ведомства, назвав благоприятную ситуацию «ремиссией» эпидемиологического процесса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не снимать маски, поскольку коронавирусная инфекция «никуда не ушла». Она отметила, что во всех субъектах страны несмотря на снятие ограничений требования к соблюдению масочного режима сохраняются.