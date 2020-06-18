Умер Олег Борецкий 

Он рассказал, что Борецкий умер 13 июня, но не назвал причин его смерти и не упомянул об ее обстоятельствах. Продюсер назвал Борецкого человеком из 1990-х годов и человеком, который дал хороший старт целому поколению молодых актеров — поколению, которому не было суждено прожить полнокровную жизнь в кинематографе.

Борецкий, как сообщал «Рамблер», родился в Иркутске в 1963 году. Он был выпускником московского Театрального института имени Щукина, актером и директором московского театра «Малая драматическая труппа» (МДТ).

Борецкий снялся в таких фильмах и сериалах, как «Внимание! Всем постам…», «Судебная колонка», «Из жизни капитана Черняева», «Правда скрывает ложь» и «12 апреля 1961 года. 24 часа». Также он выступил сорежиссером фильма «За день до…».