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Умер Олег Борецкий 

Артём Кульша и ещё 2 19 минут назад
Умер Олег Борецкий
Фото: kino-teatr.ru
Актер и режиссер Олег Борецкий скончался. Об этом продюсер Вячеслав Шмыров сообщил в своем фейсбуке.
Он рассказал, что Борецкий умер 13 июня, но не назвал причин его смерти и не упомянул об ее обстоятельствах. Продюсер назвал Борецкого человеком из 1990-х годов и человеком, который дал хороший старт целому поколению молодых актеров — поколению, которому не было суждено прожить полнокровную жизнь в кинематографе.
Борецкий, как сообщал «Рамблер», родился в Иркутске в 1963 году. Он был выпускником московского Театрального института имени Щукина, актером и директором московского театра «Малая драматическая труппа» (МДТ).
Борецкий снялся в таких фильмах и сериалах, как «Внимание! Всем постам…», «Судебная колонка», «Из жизни капитана Черняева», «Правда скрывает ложь» и «12 апреля 1961 года. 24 часа». Также он выступил сорежиссером фильма «За день до…».
«Очень неожиданный фильм, ставший на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков. Но кино 1990-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину», — написал Шмыров.
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Комментарии 9
Общество , Другое , Олег Борецкий , Вячеслав Шмыров
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