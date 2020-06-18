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Умер актер и режиссер Олег Борецкий 

Lenta.ru 55 минут назад
Умер Олег Борецкий
Фото: kino-teatr.ru
Советский и российский актер театра и кино, режиссер Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в Facebook.
«Вчера умер актер Олег Борецкий. Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х», — написал Шмыров.
Борецкий сыграл в фильме «Внимание! Всем постам…» и снялся в сериалах «Судебная колонка», «Из жизни капитана Черняева», «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Такая обычная жизнь» и «Правда скрывает ложь». Помимо этого, артист выступал в Театре малой драматической группы.
Он также выступил одним из режиссеров ленты «За день до…», выпущенной в 1991 году.
«Но кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину, которая, кстати, дала хороший старт целому поколению молодых актеров», — высказался Шмыров о работе Борецкого.
13 июня стало известно о смерти российского театрального актера Сергея Масленникова. Ему было 58 лет.
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Комментарии 3
Общество , Олег Борецкий , Сергей Масленников
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