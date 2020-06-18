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Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу 

РИА Новости 16 минут назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
"Здесь часть ответа на ваш предыдущий вопрос. Могут завезти или не могу? Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда правильно открывать авиасообщение для туристов.
Часть интервью опубликовано в Telegram-канале ведущей.
Попова отметила, что когда в России было небольшое количество заболевших, как в феврале и начале марта, с этим можно было справиться.
"Но когда их становится много, тогда риски распространения, то, что мы видим и тоже в Российской Федерации, и другие страны это демонстрируют, они возрастают. Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать", — уточнила Попова.
Она добавила, что это сегодня демонстрируют и европейские коллеги, действуя очень неспешно и взвешивая все риски.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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