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Назван срок возобновления полетов за границу 

Артём Кульша 35 минут назад
Авиасообщение между Россией и другими странами возобновится, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
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27 марта, как сообщал «Рамблер», в России из-за пандемии коронавирусной инфекции было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Сегодня Попова заявила, что авиасообщение возобновится, а границы будут открыты, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции из других стран в Россию.
Она объяснила, что, когда туристов и граждан России, бывающих за границей, небольшое количество, популяция может справиться с распространением коронавирусной инфекции за счет своей емкости, а когда много — риски распространения возрастают.
«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса с теми, кто приезжает, когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», — сообщила глава Роспотребнадзора.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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