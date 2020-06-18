27 марта, как сообщал «Рамблер», в России из-за пандемии коронавирусной инфекции было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Сегодня Попова заявила, что авиасообщение возобновится, а границы будут открыты, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции из других стран в Россию.

Она объяснила, что, когда туристов и граждан России, бывающих за границей, небольшое количество, популяция может справиться с распространением коронавирусной инфекции за счет своей емкости, а когда много — риски распространения возрастают.