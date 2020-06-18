В Рособрнадзоре рассказали о порядке проведения ЕГЭ 

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Анзор Музаев. Выпускникам и организаторам ЕГЭ не нужно предъявлять справку о сдаче теста на коронавирус перед экзаменом, заявил врио главы Рособрнадзора

"В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора совместных, о которых я говорил, такого требования нет, то есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки — этой необходимости нет, и этого требования не предъявляется", — сказал Музаев во время горячей линии, отвечая на вопрос о том, нужна ли справка о прохождении теста на коронавирус, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ.

Врио главы Рособрнадзора посоветовал выпускникам спокойно готовиться к экзамену и напомнил о необходимости взять с собой паспорт и черную гелевую ручку.

Организаторам ЕГЭ справки тоже не потребуются.

"То же самое касается и организаторов", — уточнил Музаев, отвечая на вопрос о необходимости пройти тест на коронавирус организаторам экзамена.

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