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В Волгограде парад Победы завершится дневным фейерверком 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Волгограде парад Победы завершится фейерверком
Фото: РИА Новости
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде завершится дневным фейерверком, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.
"Сразу после окончания военного парада, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Павших борцов будет дан дневной фейерверк — дымовые заряды в цветах российского триколора будут запущены с пешеходной части у начала Аллеи Героев", — говорится в сообщении мэрии.
По информации ведомства, площадь Павших борцов, где пройдет парад, украсят флагами и баннерами. Отмечается, что в параде примут участие 42 единицы военной техники, а также ретроавтомобили.
По данным Южного военного округа, в среду в Волгограде состоится ночная тренировка парада с техникой, а генеральная репетиция пройдет утром в субботу.
Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что парад Победы пройдет без зрителей, будут только приглашенные гости, также без зрителей 24 июня пройдет концерт на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
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Общество , Другое , Волгоград
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