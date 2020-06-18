В Волгограде парад Победы завершится фейерверком

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде завершится дневным фейерверком, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.

"Сразу после окончания военного парада, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Павших борцов будет дан дневной фейерверк — дымовые заряды в цветах российского триколора будут запущены с пешеходной части у начала Аллеи Героев", — говорится в сообщении мэрии.

По информации ведомства, площадь Павших борцов, где пройдет парад, украсят флагами и баннерами. Отмечается, что в параде примут участие 42 единицы военной техники, а также ретроавтомобили.

По данным Южного военного округа, в среду в Волгограде состоится ночная тренировка парада с техникой, а генеральная репетиция пройдет утром в субботу.

Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что парад Победы пройдет без зрителей, будут только приглашенные гости, также без зрителей 24 июня пройдет концерт на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра.