Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калужской области отменили режим самоизоляции 

Парламентская газета и ещё 6 1 час назад
В Калужской области отменили режим самоизоляции
Фото: Парламентская газета
С 19 июня в Калужской области отменён режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал глава региона Владислав Шапша, пишет Infox.ru.
Согласно документу, норма о том, что выходить на улицу можно только в определенных случаях: на работу, в магазин, в аптеку, для занятия спортом и прогулок с ограниченным кругом лиц, — утрачивает силу. При этом режим самоизоляции в Калужской области по-прежнему действует для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также остаётся требование для всех использовать маски в общественных местах.
Кроме того, с 20 июня в регионе будет разрешено работать всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. С 24 июня смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе.
Режим самоизоляции в Калужской области введён 17 марта. Со 2 июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Парламентская газета: последние новости
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова не приняла извинений актёра Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова не приняла извинений актёра В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса
Общество , Владислав Шапша , Калужская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Сестра Ким Чен Ына уводит у него власть
Сестра Ким Чен Ына уводит у него власть
Россиянам назвали сроки полетов за границу
Россиянам назвали сроки полетов за границу
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение