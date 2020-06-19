В Калужской области отменили режим самоизоляции 

Согласно документу, норма о том, что выходить на улицу можно только в определенных случаях: на работу, в магазин, в аптеку, для занятия спортом и прогулок с ограниченным кругом лиц, — утрачивает силу. При этом режим самоизоляции в Калужской области по-прежнему действует для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также остаётся требование для всех использовать маски в общественных местах.

Кроме того, с 20 июня в регионе будет разрешено работать всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. С 24 июня смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе.

Режим самоизоляции в Калужской области введён 17 марта. Со 2 июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом.