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В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19
Фото: РИА Новости
Годовалый мальчик и еще двое детей оказались среди 58 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Пятьдесят восемь новых случаев сегодня: 23 мужчины, 32 женщины, 3 детей (мальчики 1, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 94 лет. Двое прибыли из Саратовской области, 56 контактных с заболевшими", — говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4210, из них 1485 — без клинических проявлений.
Выздоровели 2204 пациента, в том числе 1040 выписаны из стационара, 1164 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 503 человека, из них диагноз "пневмония" у 416 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением — 3900 человек, из них с подтвержденным COVID-19 — 1485.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , COVID-19 , Тамбовская Область
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