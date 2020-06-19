В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19 

Годовалый мальчик и еще двое детей оказались среди 58 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , сообщает администрация региона.

"Пятьдесят восемь новых случаев сегодня: 23 мужчины, 32 женщины, 3 детей (мальчики 1, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 94 лет. Двое прибыли из Саратовской области, 56 контактных с заболевшими", — говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4210, из них 1485 — без клинических проявлений.

Выздоровели 2204 пациента, в том числе 1040 выписаны из стационара, 1164 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 503 человека, из них диагноз "пневмония" у 416 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением — 3900 человек, из них с подтвержденным COVID-19 — 1485.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.