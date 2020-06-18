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В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В Крыму скончались два пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрированы 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 389 человек.
"За прошедшие сутки два летальных случая. Один — в больнице №7 Симферополя, другой — в Евпаторийской городской больнице", — сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в Крыму Лясковский.
По данным минздрава, на утро четверга из 20 зарегистрированных смертей официально подтверждены от COVID-19 семь летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Происшествия , Сергей Аксенов , Республика Крым
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