В Крыму скончались два пациента с коронавирусом

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Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму , общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов . Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрированы 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 389 человек.

"За прошедшие сутки два летальных случая. Один — в больнице №7 Симферополя, другой — в Евпаторийской городской больнице", — сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в Крыму Лясковский.

По данным минздрава, на утро четверга из 20 зарегистрированных смертей официально подтверждены от COVID-19 семь летальных исходов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.