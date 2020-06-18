В «Ну, погоди!» добавили новых персонажей 

Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

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В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои — барсук Тим, еж Шу и косуля Уля. Фотографии персонажей опубликованы в Instagram-аккаунте «Союзмультфильма».

Представители студии рассказали, что Тим — сильный и добрый, Шу — очень умный, а Уля — веселая любительница активных развлечений.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что киностудия старалась найти новые типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей.

«Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь», — подчеркнула она.

Новые персонажи также станут талисманами горного курорта «Роза Хутор», который выступил партнером перезапуска сериала.

Как сообщал «Рамблер», в «Союзмультфильме» решили перезапустить «Ну, погоди!» в формате квази-3D. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В первом сезоне выйдут 26 эпизодов продолжительностью по семь минут каждый.