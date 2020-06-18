Россиянам напомнили о правилах безопасного купания

МЧС напомнило россиянам о правилах безопасного поведения на воде. Так, перед купанием нужно свериться с прогнозом погоды и обратить внимание на температуру воздуха и воды. Подробная инструкция размещена на сайте ведомства.

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Специалисты рекомендуют посещать водоемы утром или вечером, когда на улице тепло, но не жарко, и нет риска перегреться. Кроме того, температура воды должна превышать 15 градусов, а после приема пищи должно пройти полтора-два часа. Перед купанием следует также изучить прогноз погоды и удостовериться, что в регионе не объявлено штормовое предупреждение.

Стоит обратить внимание и на самочувствие. Нельзя купаться при перегреве на солнце, при ознобе или «гусиной коже» на теле. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Россиян предупредили и о купании в «диких» водоемах. Там рекомендуется не нырять и не заплывать слишком глубоко. Лучше, отмечают спасатели, выбирать специально оборудованные и официально допущенные к эксплуатации пляжи. Там дежурят спасатели и медики, готовые прийти на помощь.