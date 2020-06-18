Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Россиянам напомнили о правилах безопасного купания

Lenta.ruиещё 4
5 часов назад
Комментарии
МЧС напомнило россиянам о правилах безопасного поведения на воде. Так, перед купанием нужно свериться с прогнозом погоды и обратить внимание на температуру воздуха и воды. Подробная инструкция размещена на сайте ведомства.
Россиянам напомнили о правилах безопасного купания
Фото: ТАССТАСС
Специалисты рекомендуют посещать водоемы утром или вечером, когда на улице тепло, но не жарко, и нет риска перегреться. Кроме того, температура воды должна превышать 15 градусов, а после приема пищи должно пройти полтора-два часа. Перед купанием следует также изучить прогноз погоды и удостовериться, что в регионе не объявлено штормовое предупреждение.
Стоит обратить внимание и на самочувствие. Нельзя купаться при перегреве на солнце, при ознобе или «гусиной коже» на теле. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Россиян предупредили и о купании в «диких» водоемах. Там рекомендуется не нырять и не заплывать слишком глубоко. Лучше, отмечают спасатели, выбирать специально оборудованные и официально допущенные к эксплуатации пляжи. Там дежурят спасатели и медики, готовые прийти на помощь.
Ранее сообщалось, что купание в реках и озерах может нанести вред здоровью людей. Такой отдых чреват, прежде всего, заражением опасными бактериями, инфекциями и паразитами.
Комментарии
Общество,МЧС
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress