Майков призвал оставить Ефремова в покое, поскольку актеру сейчас очень тяжело. Тем, кто действительно хочет помочь пострадавшей стороне, Майков предложил сделать это финансово.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер настаивал на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, однако в итоге суд отправил его под домашний арест.