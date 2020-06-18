Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Солдаты», предложил посмотреть на самих себя тем, кто выступает с критикой в адрес заслуженного артиста РФМихаила Ефремова после аварии с его участием.
Майков призвал оставить Ефремова в покое, поскольку актеру сейчас очень тяжело. Тем, кто действительно хочет помочь пострадавшей стороне, Майков предложил сделать это финансово.
— Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз, — заявил Майков в эфире НСН.
Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер настаивал на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, однако в итоге суд отправил его под домашний арест.