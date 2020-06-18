Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Lenta.ruиещё 14
24 минуты назад
Комментарии4
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки.
Устроивший ДТП внук Ишаева напал на журналистку
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash
По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь. После вопроса корреспондента о том, задумывался ли он о возможных жертвах пьяной езды, виновник ДТП накинулся на нее и выбил гаджет из ее рук. Затем за кадром слышен голос другого журналиста, требующего вернуть телефон репортеру.
На последующие вопросы, в том числе о причинах нападения на корреспондента, Ишаев отвечать не стал: сначала прятался от людей с камерами, а потом сбежал.
Ранее сообщалось, что 26-летнего Игоря Ишаева госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По словам родственницы, повреждения у него незначительные.
17 июня вечером мужчина устроил пьяное ДТП в центре Москвы: на своем Porsche он сбил еще два дорогих автомобиля. Выяснилось, что ранее Ишаева лишали водительских прав, а в 2017 году он также стал виновником серьезной аварии. Тогда его приятеля доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Комментарии4
Общество,Происшествия,Игорь Ишаев,Виктор Ишаев,Хабаровский Край,Москва
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress