Устроивший ДТП внук Ишаева напал на журналистку

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По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь. После вопроса корреспондента о том, задумывался ли он о возможных жертвах пьяной езды, виновник ДТП накинулся на нее и выбил гаджет из ее рук. Затем за кадром слышен голос другого журналиста, требующего вернуть телефон репортеру.

На последующие вопросы, в том числе о причинах нападения на корреспондента, Ишаев отвечать не стал: сначала прятался от людей с камерами, а потом сбежал.

Ранее сообщалось, что 26-летнего Игоря Ишаева госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По словам родственницы, повреждения у него незначительные.