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Психолог заподозрил депрессию у Михаила Ефремова из-за отказа от еды

Говорит Москва
49 минут назад
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Такое поведение характерно для человека в депрессии и состоянии стресса, сообщил радиостанции «Говорит Москва» завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Психолог заподозрил депрессию у Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Можно подозревать у него депрессию. Он человек по жизни эмоциональный, такие аффективные колебания для него могут быть характерны. Депрессия могла быть у него и раньше, просто на это никто внимания не обращал. Второе, это сочетание депрессии и сильного стресса. Всё-таки это не бандит, это интеллигентный человек, который так реагирует на произошедшее и происходящее. Это длящийся стресс. Это достаточно опасно, вполне вероятно ему нужна медицинская помощь. Человеку в состоянии депрессии нужно помогать».
В силу воспитания и личности Ефремов остро переживает это событие. Вполне вероятно, что после этого он перестанет употреблять алкоголь, отметил психолог.
«Есть большая вероятность, что он бросит употреблять алкоголь. Он не глупый человек, не эстрадный певец, у него интеллигентная семья. Он всё переосмысляет, это усугубляет положение, потому что осознать произошедшее для такого человека намного сложнее, чем для придурка, готового к любой драке и носиться на машинах по Москве.Я не верю, что родственники могут заставить его есть. Он из таких людей, которые сложно поддаются лекциям о вкусной и здоровой пище. Нужно обратить на это внимание, беспокоиться нужно. Ему нужно помочь, но не подпольно, а с разрешения органов, которые за ним наблюдают. Есть люди, которые после значимых событий становятся вообще другими».
8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце. В результате погиб водитель Сергей Захаров. Как показала экспертиза, в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил Ефремова под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Радиостанция "Говорит Москва"
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