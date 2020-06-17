Психолог заподозрил депрессию у Ефремова

«Можно подозревать у него депрессию. Он человек по жизни эмоциональный, такие аффективные колебания для него могут быть характерны. Депрессия могла быть у него и раньше, просто на это никто внимания не обращал. Второе, это сочетание депрессии и сильного стресса. Всё-таки это не бандит, это интеллигентный человек, который так реагирует на произошедшее и происходящее. Это длящийся стресс. Это достаточно опасно, вполне вероятно ему нужна медицинская помощь. Человеку в состоянии депрессии нужно помогать».

«Есть большая вероятность, что он бросит употреблять алкоголь. Он не глупый человек, не эстрадный певец, у него интеллигентная семья. Он всё переосмысляет, это усугубляет положение, потому что осознать произошедшее для такого человека намного сложнее, чем для придурка, готового к любой драке и носиться на машинах по Москве.Я не верю, что родственники могут заставить его есть. Он из таких людей, которые сложно поддаются лекциям о вкусной и здоровой пище. Нужно обратить на это внимание, беспокоиться нужно. Ему нужно помочь, но не подпольно, а с разрешения органов, которые за ним наблюдают. Есть люди, которые после значимых событий становятся вообще другими».