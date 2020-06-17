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Рамблер, какие новости

Сергей Василенок
28 минут назад
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Рамблер, какие новости
Фото: РамблерРамблер
Рамблер собрал для вас самые важные новости за день. Слушайте нас на всех платформах:
  • В Киеве прошли митинги против президента Украины
  • Беларусь согласилась принять участие в параде Победы
  • Под Казанью перевернулась фура с пивом
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Общество,Михаил Горбачев,Дмитрий Медведев,Google,Apple
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