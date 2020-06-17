Выбрано место похорон Леонида Куравлева 

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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев назвал место собственных похорон. Об этом сообщает портал dni.ru.

83-летний актер выбрал для траурной церемонии Троекуровское кладбище. Он также самостоятельно определил место под свою могилу.

В 2003 году Куравлева госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», "«Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.