Екатеринбургская епархия считает, что схиигумену Сергию (Романову), захватившему Среднеуральский женский монастырь, должна быть предоставлена возможность для оправдания и пересмотра его заблуждений, и покаяния. Реакция епархии опубликована на ее сайте.

При этом в епархии напомнили, что опальному священнику вынесен запрет на служение, и все таинства, совершенные им в этот период, будут являться недействительными и безблагодатными.

В сообщении также сказано, что Сергию предписано нести «тихий молитвенный монашеский подвиг» в мужском Иоанно-Богословском ските, расположенном недалеко от Среднеуральского женского монастыря, однако он оказывает непослушание.