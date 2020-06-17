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Епархия отреагировала на захват женского монастыря опальным священником 

Lenta.ru 25 минут назад
Екатеринбургская епархия считает, что схиигумену Сергию (Романову), захватившему Среднеуральский женский монастырь, должна быть предоставлена возможность для оправдания и пересмотра его заблуждений, и покаяния. Реакция епархии опубликована на ее сайте.
При этом в епархии напомнили, что опальному священнику вынесен запрет на служение, и все таинства, совершенные им в этот период, будут являться недействительными и безблагодатными.
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В сообщении также сказано, что Сергию предписано нести «тихий молитвенный монашеский подвиг» в мужском Иоанно-Богословском ските, расположенном недалеко от Среднеуральского женского монастыря, однако он оказывает непослушание.
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Общество , Видео , ФСБ
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