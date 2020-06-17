Коронавирус открыл новый способ покорить Москву 

В нашем поселке паника. Люди ходят мрачные и унылые. Причина проста — конец карантина. Нет, люди не сошли с ума. Просто время самоизоляции в деревне заставило их переоценить некоторые моменты своей жизни.

Три месяца назад наш дачный поселок, как и полагается ранней весной, стоял полупустым. Считанные единицы «обмороков» вроде меня, сбежавшие от городской суеты, коротали тут всю зиму в обнимку со снегоуборочной лопатой возле дровяных печей. На выходные жизнь немного оживлялась, появлялись «деревенские выходного дня», затапливались бани, начинали бабахать салюты, выводя мою собаку из себя и заставляя меня вспоминать народные слова.

При встречах со мной дальние знакомые разве что не крутили пальцем у виска — как тут можно зимой жить? Друзья, наоборот, завидовали и вздыхали — а нам опять в понедельник на работу. Обычно народ появлялся на майские, и в поселке становилось оживленно. А с началом лета уже по полной программе съезжались семьи с детьми и тусили тут до осени.

В этом году все иначе. Когда начало расти напряжение в марте, народ потянулся «к земле». С объявлением первой нерабочей недели в апреле стало людно, как летом. Народ превентивно бежал от надвигающихся «особых мер». Но люди чувствовали напряжение. Им нужно было работать. А как поработаешь из деревни? Кто-то перешел на удалёнку сразу, кто-то некоторое время еще мотался в столицу, рискуя натащить заразу в выходные.

Но когда стало понятно, что карантин затягивается, все больше работающих стало оставаться в деревне, отправленные работодателями на ту же удалёнку уже директивно. Оказалось, что выполнять жесткие требования Роспотребнадзора столичных властей для работодателей напряжнее, чем перестроить свою деятельность на дистанционные рельсы.

Журналисты, менеджеры, бухгалтеры, юристы, экономисты, клерки, управленцы, программисты — все, чьи профессии считаются в Москве наиболее ходовыми и не требуют работы руками — все они оказались людьми, чье присутствие на рабочем месте не является критично важным. И люди потихоньку начали привыкать к новым условиям. Благо, интернет в поселке оптический и позволяет практически всё, что угодно.

И тут как снег на голову — Собянин Москву открыл! Ура! В офис! На работу! Только что-то воодушевления у тех, кто еще месяц назад рвался в Москву, уже не видать. Оказалось, что дома-то лучше! Один сосед прямо шефу сказал — уволюсь нафиг! И выторговал себе возможность работать отсюда. Благо, он человек не только важный для конторы, но и в целом независимый, и за место не держится. Второй ходит мрачнее тучи — их в офис в обязательном порядке вызывают. А ведь он полтора месяца как-то справлялся без этого, что за дурь?

Супруга моя, руководитель целого дизайнерского отдела в серьезной фирме, на удалёнку просилась еще до всего этого, но не получалось. Не верило руководство фирмы в то, что «дизайнерить», да еще и руководить отделом можно за сто километров. Но вот уже три месяца она в деревне и прекрасно справляется. И не надо трястись поздними вечерами в пустых электричках, тратить 4 часа в день на дорогу, есть фастфуд в кафешках и т.п. А если будет остро необходимо встретиться с клиентом, то раз в пару недель можно и приехать, собрав мужество в кулачок.

И руководство задумалось. Провело небольшое исследование и выяснило, что эффективность работы из-за полного ухода на удалёнку не упала, а даже немного выросла. При этом с радостью готовы вернуться в офис «целых» 10 процентов сотрудников. Остальные предпочли бы сохранить статус-кво. И начальство пошло навстречу, решив вытащить обратно в офис только тех, чье присутствие действительно критично — типа системщиков, переговорщиков и «верхнее» руководство. Подозреваю, что для этого им пришлось немного «наступить на горло собственной песне». Не секрет же, что для руководителя не видеть подчиненного и не стоять у него над душой смерти подобно, теряется ощущение контроля. Но здравый смысл и интересы производства в данном случае оказались сильнее.

Тем более, что все эти чаты, зумы, скайпы, битриксы и прочие онлайн-приблуды, оказывается, замечательно позволяют организовать рабочий процесс и даже более эффективно его контролировать. Не говоря о том, что онлайн времени на обсуждение тратится гораздо меньше, чем при живом общении, потому что из разговоров уходит практически вся лирика и «вода», остаются только конкретные постановки задачи и четкие отчеты. Не видя собеседника, трудно с ним просто болтать.

Это настоящая новая реальность, с которой многим надо учиться жить. И если ты ничего не делаешь руками, то можешь со всем справиться, не вставая с кресла. И неважно, где это кресло стоит — в офисе, деревенском доме или на пляже.

Есть, правда, один серьезный нюанс, омрачающий безоблачные настроения удалёнщиков. Дело в том, что хозяева и управляющие фирм, справившись с паникой от того, что некого строить, начнут (вернее, уже начали) считать деньги. Ведь если твои работники сидят дома, это означает, что офис можно снять намного меньше и дешевле, это экономия на аренде, электричестве и других коммунальных услугах. А, главное, это означает серьезную экономию на фонде оплаты труда.

Ведь не секрет, что уровень зарплат в Москве серьезно выше, чем оплата специалистов равной квалификации в регионах. Отчасти потому, что сумасшедшая по дороговизне жизнь в столице должна компенсироваться. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы между тем, где стоит его компьютер — в Москве, в Мытищах, в Воронеже, в Челябинске или вообще в селе Нижние Пупырышки. У жены одна дизайнерша вообще из Вьетнама работает.

Какие последствия из этого могут проистечь, спрогнозировать непросто. Это и падение спроса на дорогих и, говоря честно, зажравшихся офисных специалистов среднего и нижнего уровня в столице и, следовательно, всплеск безработицы в их кругах. Что потянет за собой и падение зарплат в этом секторе в силу резко выросшей конкуренции, и переориентацию многих «клерчат» и «планктона» на другую область деятельности, потому что кушать хочется. А еще это означает повышение интенсивности труда, потому что из дома, конечно, вместо работы чатиться и серфить интернет проще, но конкуренты таких съедят очень быстро.

Из плюсов можно спрогнозировать повышение спроса на специалистов, способных работать удаленно, в регионах. Скорее всего, те, кто приехал в Москву не покорять столицу, а просто заработать, смогут вернуться домой. Если работать на московскую фирму можно и из условного Саратова, получать пусть немного меньше, но жить дома, а не по съемным хатам, и избавиться от бешеной столичной скачки и дикого количества времени, уходящего на дорогу, то очень многие предпочтут именно такой вариант.

Если посмотреть с этой стороны, то окажется, что удалёнка будет не разобщать людей, а, наоборот, в какой-то степени сближать Россию и Москву, сшивать ее, как когда-то сшивали дороги. Так что я считаю, что работа на удалёнке — это очевидное благо. Только соседа очень жалко — его шеф, похоже, считает иначе и тащит его работать в офис.