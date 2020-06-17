Россияне не готовы работать вместо новогодних каникул 

67% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, не готовы работать 4-6, а также 8 января в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

«Отдых важнее», — подчеркнули участники.

26% опрошенных готовы выйти на работу в эти дни.

«Ради денег готов пожертвовать отдыхом», — прокомментировали они.

7% россиян пока не знают, готовы ли они выйти на работу в те дни, которые обычно являются праздничными.

В опросе приняли участие 6768 человек.

Длительность новогодних каникул в России может быть изменена в ходе дискуссии с работодателями и работниками. Об этом в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили РИА Новости.

На днях, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать ущерб, который пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла экономике России.