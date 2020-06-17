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Дети Ефремова незаконно проникли в квартиру отца 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Дети Ефремова незаконно проникли в квартиру отца
Фото: соцсети
Младшие дети актера Михаила Ефремова, который в настоящее время находится под домашним арестом, попали на видео, открывая черный вход в квартиру отца, сообщает телеканал «360». Отмечается, что школьники решили проведать родителя.
На записи, опубликованной журналистами, запечатлены дети артиста, рожденные в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой: 15-летняя Вера и 10-летний Борис. Девушка с трудом смогла открыть черный вход в квартиру отца собственным ключом. После того, как дверь поддалась, подростки вошли внутрь и закрыли ее за собой.
По данным СМИ, ранее подобным образом в квартиру входили старший сын актера Никита Ефремов и режиссер Рената Литвинова, несмотря на то, что условия нахождения под домашним арестом запрещают визиты кого-либо, кроме медиков правоохранителей и близких родственников.
Как сообщал «Рамблер», Ефремов будет находиться под арестом, пока идет расследование обстоятельств ДТП, случившегося в Москве на Смоленской площади вечером 8 июня. Тогда Ефремов, будучи пьяны за рулем, спровоцировал столкновение своего джипа с фургоном, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Рената Литвинова
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