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В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе 

РИА Новости 24 минуты назад
Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутат напомнил, что летом прошлого года активно обсуждалась тема четырехдневной рабочей недели.
"Я считаю, что вот эта история с пандемией и удаленный доступ работы — это уже небольшой шаг в этом направлении. Те, кто работают сегодня на удаленном доступе, понимают, что им проще и лучше выполнить поставленную задачу быстрее, сэкономить время, потратить его по своему усмотрению, тем самым не повлияв негативно на производительность труда. И со временем, я полагаю, что, может быть, мы и перейдем. Но опять же говорю — эволюционно, то есть жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату", — сказал он на социальном форуме РСПП.
Одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года стала возможность введения в России четырехдневной рабочей недели. Минтруд, которому было поручено подготовить доклад на эту тему, отметил, что инициатива может, с одной стороны, увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, с другой — способствовать охране здоровья и более гармоничному сочетанию семейных и рабочих дел, а также отводить время для занятий спортом и личностного роста.
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Общество , Видео , Ярослав Нилов , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд , Госдума , ЛДПР
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