Секта и экстремизм: схиигумена Сергия отлучат от церкви 

Секта и экстремизм: эксперт рассказал о захватившем монастырь священнике

Религиовед Роман Лункин заявил, что схиигумен Сергий (Романов), скорее всего, будет отлучен от церкви и лишен сана священника. Об этом сообщает «Взгляд».

Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении.

16 июня стало известно, что Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь и выставил казаков для охраны.

Лункин отметил, что в РПЦ долго терпели Сергия, но когда он «радикализировался» на фоне коронавируса, терпение иссякло.

Эксперт назвал окружение схиигумена «сектой».

«Сейчас очевидно, что его идеи вышли за рамки церковного мировоззрения и переходят в разряд экстремизма», — заявил религиовед.

Образ жизни Сергия Лункин назвал маргинальным и выразил уверенность, что тот сдаст свои позиции и не получит широкой поддержки.