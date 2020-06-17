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Не ест и не пьет: Ефремову становится хуже 

Мария Иванова и ещё 7 7 минут назад
Домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева рассказала, что после ДТП актер почти не ест и не употребляет алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Очень переживает. <…> Подавленный, в скорби», — отметила Моисеева.
Также она заявила, что у актера «плохо с сердцем», к нему часто приезжает скорая помощь.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Адвокат Эльман Пашаев ранее говорил, что актер плохо себя чувствует, но отказывается от помощи врачей.
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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