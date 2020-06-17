Домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева рассказала, что после ДТП актер почти не ест и не употребляет алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Очень переживает. <…> Подавленный, в скорби», — отметила Моисеева.

Также она заявила, что у актера «плохо с сердцем», к нему часто приезжает скорая помощь.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Эльман Пашаев ранее говорил, что актер плохо себя чувствует, но отказывается от помощи врачей.