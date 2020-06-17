Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов последние дни почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду. О состоянии артиста рассказала его домработница Ева Моисеева, передает телеканал РЕН ТВ в среду, 17 июня.

По словам домработницы, Ефремов чувствует себя очень плохо и сильно переживает, все время лежит, часто вызывает скорую помощь. Супруга артиста также чувствует себя плохо. Домработница добавила, что дети Ефремова часто его навещают.

Ранее в среду к актеру в квартиру снова приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний . Сообщалось, что его собираются забрать на допрос в связи со смертельной аварией аварией в центре Москвы.

Накануне о состоянии артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил что актер чувствует себя «очень тяжело», однако не обращается за помощью к врачам.