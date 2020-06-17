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Брат погибшего Захарова хочет взять деньги Ефремова 

Артём Кульша 14 минут назад
Брат курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, готов обсуждать компенсацию. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил «Московскому комсомольцу».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
На днях адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что потерпевшая сторона отвергнет предложение Ефремова о компенсации, каким бы большим оно ни было.
Сегодня Пашаев заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он рассказал, что накануне пообщался с братом Захарова Валерием и тот выразил готовность обсуждать компенсацию, если ему позволит Добровинский.
«Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать», — добавил юрист.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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