8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.

На днях адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что потерпевшая сторона отвергнет предложение Ефремова о компенсации, каким бы большим оно ни было.

Сегодня Пашаев заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он рассказал, что накануне пообщался с братом Захарова Валерием и тот выразил готовность обсуждать компенсацию, если ему позволит Добровинский.