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Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова 

РИА Новости 28 минут назад
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова "полностью отказалась" от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности. Юрист рассказал, что ему удалось связаться с братом Захарова.
"Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать", — сказал он.
Уточнить, о какой сумме может идти речь, адвокат отказался.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла. Сами члены семьи говорили, что надеются на то, что артист получит максимальное наказание.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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