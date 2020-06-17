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Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
В Крым пустят не всех россиян
Фото: ТАСС
Постояльцам крымских санаториев необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса, однако при заезде в гостиницу такие справки не понадобятся, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Приезжающий в санаторный комплекс должен привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусом, в то время, когда в гостиницы такая правка не нужна», — цитирует РИА «Новости» Аксенова.
По его словам, еженедельное тестирование персонала осталось в санаториях, в гостиницах и отелях персонал тестируется только на момент захода на работу.
При этом Аксенов отметил, что в Крыму сохранится обязательная обсервация для всех приезжающих из-за границы.
Кроме того, глава Крыма уточнил, что в республике к открытию готовятся 440 пляжей, которые уже протестированы с точки зрения безопасности.
Напомним, с 15 июня в Крыму отменили режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко заявлял, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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Общество , Сергей Аксенов , Вадим Волченко , РИА Новости , Республика Крым
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