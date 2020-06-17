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В России могут простить все штрафы за нарушение самоизоляции 

Ura.Ru 38 минут назад
Штрафы россиян захотели амнистировать
Фото: РИА Новости
Партия «Коммунисты России» предложила Госдуме РФ принять закон об амнистии граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе ЦК партии.
Причиной для такого решения стало финансовое положение граждан в условиях эпидемии и кризиса.
«Пандемия сильно ударила по экономике. Выросло социальное неравенство, многие вынуждены ограничить себя в расходах даже на продукты и товары первой необходимости. Вышеназванные штрафы в данных условиях усугубляют проблему», — заявил Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
При этом уточняется, что если платеж уже был внесен, денежные средства будут автоматически возвращены на счет.
Также Сурайкин заявил, что на данный момент эпидемия коронавируса в стране идет на спад.
«Россияне пережили шок первых месяцев, научились соблюдать вынужденные ограничения. Надо, чтобы государство к тем, кто допустил незначительные ошибки, проявило гуманность», — заключил он.
Сумма штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции в период пандемии, достигла почти 1 млрд рублей. Такую информацию приводят в своем докладе правозащитники «Апологии протеста».
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,3 млн человек, более 448 тысяч пациентов погибли. В России по последним данным — 553 568 заболевших, 7 521 пациента погибли.
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Общество , Максим Сурайкин , Госдума
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