Очные выпускные проведут в 12 регионах России 

Дмитрий Глушко. В 12 российских регионах состоятся очные выпускные вечера, в том числе в августе. Ещё в 15 субъектах определили очно-заочный формат в зависимости от муниципалитета, сообщил первый замминистра просвещения России

«В рамках проведённой работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов России будут проводить либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть определили свои даты, в том числе включая август», — цитирует Глушко на онлайн-совещании партии «Единая Россия» ТАСС.

Кроме того, по его словам, в 15 регионах будут принимать решение об очном или заочном проведении праздника в зависимости от ситуации в конкретном муниципалитете.

«И 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме», — заключил первый замглавы Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.