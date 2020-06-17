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Очные выпускные проведут в 12 регионах России 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Фото: РИА Новости
В 12 российских регионах состоятся очные выпускные вечера, в том числе в августе. Ещё в 15 субъектах определили очно-заочный формат в зависимости от муниципалитета, сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
«В рамках проведённой работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов России будут проводить либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть определили свои даты, в том числе включая август», — цитирует Глушко на онлайн-совещании партии «Единая Россия» ТАСС.
Кроме того, по его словам, в 15 регионах будут принимать решение об очном или заочном проведении праздника в зависимости от ситуации в конкретном муниципалитете.
«И 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме», — заключил первый замглавы Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН предложил перенести выпускные.
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Комментарии
Общество , Образование , Дмитрий Глушко , Олег Смолин , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС
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