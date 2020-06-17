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За сутки в России умерли 194 пациента с коронавирусом 

RT на русском 1 час назад
За сутки в России умерли 194 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России за сутки зафиксировано 194 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 7478 человек.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Днём ранее скончались 193 человека с подтверждённым COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал носить медицинские маски на улице при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
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Общество , Происшествия , Михаил Мурашко
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